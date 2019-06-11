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Все модели Орel могут обрести российские двигатели 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Немецкая автокомпания Ореl объявила о возращении на российский рынок, где в Калужском регионе организует товарооборот своих автомобилей.
Производство транспортных средств будет происходить под четким руководством и с серьезными намерениями закрепления зарубежной компании на территории России. Для этого в первую очередь установят и подключат конвейер по сборке различных моделей Ореl, которые будут построены на базе одной платформы с Реugeot Ехреrt и Сitroen Jumру.
Следующий этап производства — это выпуск различных видов моторов и двигателей. Запчасти к трансмиссии будут обрабатываться на калужском заводе с помощью ковки, литья и шлифовки, а затем доработанные изделия будут установлены на транспортные средства, в т.ч. и автомобили марки Ореl. Таким образом концерн Ореl планирует локализовать выпуск двигателей и АКПП в России.
В 2019 году Ореl пообещал возвратиться на российский автомобильный рынок с новыми моделями: Grаndlаnd Х, Zаfirа Lifе и Vivаrо.
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