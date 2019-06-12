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Тысячи роскошных суперкаров гниют на свалке в Эмиратах: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Frans Lanting Globallookpress
На видео, появившемся в Сети, изображены машины, брошенные их владельцами, которые покинули страну.
В Сети появился видеоролик, на котором запечатлена «свалка» дорогих автомобилей в Шардже, недалеко от Дубаи. В нем не было бы ничего необычного, если бы не количество машин: их там сотни, если не тысячи. Покрытые густым слоем пыли, аккуратными рядами на стоянке находятся люксовые Bentley, Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini и Range Rover.
Жара и грязь не придают виду машин былого лоска. Владельцами дорогих авто являются экспатрианты, которые вынуждены были бежать из ОАЭ несколько лет назад, так как не расплатились с кредитами, пишет Daily Mail. Жесткие штрафы за неоплаченные долги по законам шариата привели к тому, что некоторые из них бросили свои спортивные автомобили прямо в аэропорту.
«Суперкары, роскошные автомобили, винтажные автомобили, классические автомобили, вы можете найти их все здесь», — написал 25-летний блогер Мохсин Латиф, снявший видео.
По словам очевидца, люди из разных стран теперь приезжают на свалку в поисках автозапчастей для дорогих автомобилей, которые они могут купить за полцены.
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Автоновости , Bentley , Lamborghini , Ferrari , Rover , Land Rover
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