Почему россияне не покупают Lada Xray

Спрос на российский хэтчбек Lada Xray резко упал по сравнению с прошлым годом, сообщает издание «Автостат». Эксперты рассказали, почему показатели снижаются третий месяц подряд.

По данным аналитиков, последний раз клиенты автосалонов активно интересовались Xray в феврале текущего года: тогда повышение спроса было зафиксировано на уровне +0.4%. Далее динамика пошла по нисходящей: в апреле был зарегистрированы минимальные показатели — российский хэтчбек приобрели почти в половину меньше автолюбителей, чем в апреле 2018 года. В мае падение спроса зафиксировано на уровне 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Автор статьи отмечает, что находившаяся в топ-10 российского рынка в прошлом году Lada Xray в 2019-ом опустилась на 6 позиций и в настоящее время занимает 16 место.

Эксперты полагают, что на спрос автолюбителей в том числе повлиял отзыв почти 1000 авто модели Xray с начала текущего года. Производитель выяснил, что у машин, проданных с января текущего года, слишком высока вероятность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. При этом отмечалось, что сотрудникам дилерских центров рекомендовалось доставлять автомобили исключительно на эвакуаторах. Всё это, по мнению аналитиков, негативно повлияло на репутацию модели.

В настоящее время Lada Xray продаётся в комплектации с двигателем 1.6 литра и мощностью 106 лошадиных сил или с мотором 1.8 литра и мощностью в 122 лошадиные силы. Для автолюбителей доступны версии с механической и автоматизированной коробками передач. Стоимость авто начинается от 609 900 рублей.