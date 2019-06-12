В мае 2019 года в России было продано 27 311 новых автомобилей отечественных марок — на 17,3% меньше, чем годом ранее. Бестселлером по-прежнему остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 9123 покупателя. Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные отечественные машины на рынке РФ.
Второе место заняла LADA Vesta с объемом реализации 8151 автомобиль (-6,3%). Замкнул тройку лидеров LADA Largus, обладателями которого в мае стали 3550 россиян (-23,6%).
На четвертой и пятой строчках оказались LADA XRay и трехдверная LADA 4×4, которые разошлись тиражом в 2277 ед. (-37%) и 1712 (-22,7%) экземпляров соответственно.
Кроме них, высокие продажи среди автомобилей отечественных марок по итогам мая также показали: LADA Kalina (1243 ед., -33%), UAZ Patriot (753 ед., -32%) и пятидверная LADA 4×4 (399 ед., -31,2%).