Kia представила новый седан Kia Cadenza

Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка. По сравнению с предшественником, автомобиль серьезно изменился внешне и внутри, а также получил новые системы помощи водителю.

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Так, за внешнее преображение новинки «ответили» полностью светодиодная головная оптика, задние фонари, соединенные яркой светодиодной полосой; видоизмененные бамперы, новые выхлопные фальш-патрубки и увеличенная радиаторная решетка.

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Интерьер, в свою очередь, порадовал цифровой панелью приборов, мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем, переработанной центральной консолью, более эргономичным рычагом переключения передач, измененным блоком управления климатом и удобной нишей под ним.

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Подробной информации об оснащении и технических характеристиках «третьего» KIA K7 (именно под этим именем седан продается на домашнем рынке) корейцы не приводят, отметив лишь, что «четырехдверка» получила передовые системы помощи водителю, два новых бензиновых двигателя (2,5 и 3,0 литра) и гибридную силовую установку.

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Старт продаж новинки в Южной Корее состоится в ближайшие месяцы.