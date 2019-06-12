«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay

Автодом — это не обязательно скучный фургон для неспешного перемещения от одного кемпинга к другому. Например, этот GMC Transmode 1976 года выпуска с могучим 7,4-литровым бензиновым V8 совсем не такой!

Автодом, который продавался в американском городке Секим у подножья Олимпик-Маунтинс, его владелец, не стесняясь, назвал в объявлении «самым быстрым в мире автодомом». Никаких цифр, которые бы подтвердили это заявление, он почему-то не указал. Но просто посмотрите на этот фургон! GMC Transmode 1976 года выпуска щеголяет нарисованными на бортах языками пламени и огромным антикрылом на крыше.

Автодом оснащался 6,6-литровым V8 с трёхступенчатой автоматической коробкой передач Turbo-Hydramatic 425, но в объявлении указано, что владелец заменил его на более мощный мотор Chevrolet 454 — это V8 объёмом 7,4 литра с электронной системой зажигания. Вдобавок на фургон установлена новая подвеска и мощные тормоза, да и вообще он находится в отличном состоянии. За автодом просили 8700 долларов и он нашёл нового владельца в течение нескольких часов.