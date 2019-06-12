В Подмосковье починили дорогу матрасом

Жители подмосковной Балашихи заметили, что яму на асфальте в одном из местных дворов «отремонтировали» при помощи матраса. Соответствующими снимками они поделились в сообществе «Балашиха рулит!» во «ВКонтакте».

По словам пользователей, фотография была сделана в районе дома № 13 по улице Крупской. На кадре виден лежащий в выбоине на дороге полосатый матрас.

Подписчики обсудили инцидент в комментариях. «Это специальный автодорожный пластырь. Под ним быстрее затянется», — пошутил один. «Ямке просто стало холодно и одиноко от того, что ее все объезжают, вот и накрыли матрасиком, чтобы ей было мягко и тепло, в нашем жестком мире!» — отметил другой. «Еще бы зеленкой помазали», — заметил третий.

26 марта сообщалось, что жители подмосковной Лобни обнаружили в Центральном парке культуры и отдыха города фонари, отремонтированные при помощи скотча. В комментариях к фотографиям в сети они подтвердили, что проблема с освещением в парке существует уже на протяжении нескольких лет.