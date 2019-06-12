Улицы российского города превратились в реки

Во Владикавказе дороги затопило из-за сильного дождя. Ролик очевидца появился на Telegram-канале «Новости Владикавказа».

На кадрах видно, что уровень воды поднялся на несколько сантиметров. Снявший видео водитель смотрит на это и говорит: «Я туда не поеду. Не-не-не. Я, короче, заднюю, ребята».