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Улицы российского города превратились в реки 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Во Владикавказе дороги затопило из-за сильного дождя. Ролик очевидца появился на Telegram-канале «Новости Владикавказа».
На кадрах видно, что уровень воды поднялся на несколько сантиметров. Снявший видео водитель смотрит на это и говорит: «Я туда не поеду. Не-не-не. Я, короче, заднюю, ребята».
Согласно данным информационного портала Регион Online, 12-15 июня жителей Северной Осетии предупредили о неблагоприятном прогнозе погоды. Синоптики и представители МЧС сообщили о предстоящих ливнях с грозами и градом и сильном ветре. Сильные осадки могут привести к подтоплениям и селям, а потому местным жителям посоветовали не выходить из дома без особой надобности.
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