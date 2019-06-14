Что известно о кроссовере Renault Arkana

Новинка Arkana от Renault появится у дилеров уже в середине этого летом. А пока появляются свежие данные по автомобилю.

Известно, что он будет выходить с конвейера завода Renault в Москве. Причем, 60% комплектующих производится в России. В дальнейшем уровень локализации будет увеличиваться.

Отечественный покупатель сможет выбрать вариант Arkana как с передним, так и с полным приводом. В линейке моторов два двигателя.

Первая силовая установка имеет объем 1,6 литра и мощность 114 лошадиных сил. Ее устанавливают на многих представителях Renault и Nissan , предлагаемых в РФ. В качестве трансмиссии идут вариатор или механическая коробка передач на 5 ступеней.

Второй агрегат, собираемый в Испании, получил 1,3 литра и ресурс на 150 «лошадок». Коробка передач — механическая на 6 положений либо же вариатор.

Клиренс составляет 205 миллиметров. Это на 5 миллиметров меньше, чем у Duster.

О ценах и комплектациях новинки будет объявлено 17 июня. Тогда же пройдет первый официальный тест-драйв.

В планах производителя поставлять машину на экспорт. Ведь модель может соответствовать стандартам Евро-5 и Евро-6. Однако первыми странами станут Беларусь и Казахстан.