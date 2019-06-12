Ford отзывает более 1,2 млн машин в Северной Америке в связи с неполадками

Американская компания Ford Motor Co. ранее в среду заявила об отзыве более 1,2 миллиона машин в странах Северной Америки, в основном из США, а также из Канады и Мексики, в связи с неполадками, которые повышают риск аварии.

"Ford Motor Company объявляет о трех отзывах автомобилей в Северной Америке и одном — только в Канаде", — говорится в сообщении.

Так, в рамках первого отзыва, в США отзываются около 1,2 миллиона автомобилей Ford Explorer 2011-2017 годов выпуска в связи с неполадками, которые могут повысить риск аварии. В Канаде отзыв затронет 28 тысяч машин, в Мексике — один автомобиль.

В связи с другими проблемами в рамках остальных трех отзывов из США и Канады также подлежит ряд других моделей разных лет выпуска, общее число которых не превышает 140 тысяч. Ford отмечает, что компании известно лишь о двух случаях происшествий, вызванных упомянутыми неполадками, один из случаев привел к легким травмам.

В 2018 году компания объявляла о ряде крупных отзывов машин в странах Северной Америки. Так, в октябре прошлого года компания сообщила об отзыве около 1,5 миллиона автомобилей в регионе из-за неполадок, которые могли привести к остановке мотора, в сентябре того же года — об отзыве 2 миллионов машин в Северной Америке из-за проблем с ремнями безопасности, в марте — 1,4 миллиона машин в США, Канаде и Мексике из-за проблем с рулем.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.