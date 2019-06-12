Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford отзывает более 1,2 млн машин в Северной Америке в связи с неполадками 

Прайм 3 часа назад
Фото: Reuters
Американская компания Ford Motor Co. ранее в среду заявила об отзыве более 1,2 миллиона машин в странах Северной Америки, в основном из США, а также из Канады и Мексики, в связи с неполадками, которые повышают риск аварии.
"Ford Motor Company объявляет о трех отзывах автомобилей в Северной Америке и одном — только в Канаде", — говорится в сообщении.
Так, в рамках первого отзыва, в США отзываются около 1,2 миллиона автомобилей Ford Explorer 2011-2017 годов выпуска в связи с неполадками, которые могут повысить риск аварии. В Канаде отзыв затронет 28 тысяч машин, в Мексике — один автомобиль.
В связи с другими проблемами в рамках остальных трех отзывов из США и Канады также подлежит ряд других моделей разных лет выпуска, общее число которых не превышает 140 тысяч. Ford отмечает, что компании известно лишь о двух случаях происшествий, вызванных упомянутыми неполадками, один из случаев привел к легким травмам.
В 2018 году компания объявляла о ряде крупных отзывов машин в странах Северной Америки. Так, в октябре прошлого года компания сообщила об отзыве около 1,5 миллиона автомобилей в регионе из-за неполадок, которые могли привести к остановке мотора, в сентябре того же года — об отзыве 2 миллионов машин в Северной Америке из-за проблем с ремнями безопасности, в марте — 1,4 миллиона машин в США, Канаде и Мексике из-за проблем с рулем.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
Прайм: последние новости
Тульский губернатор Дюмин: купил бы Aurus, но пока слишком дорого Глава УАЗа и СП Ford Sollers Адиль Ширинов стал гендиректором производителя Aurus Калининградский "Автотор" запускает производство внедорожника BMW X7
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Uber запустит производство самоуправляющегося автомобиля
Автомобиль сбил курьера на Проспекте Мира в Москве1
В Подмосковье починили дорогу матрасом4
В Египте произошло страшное ДТП. Есть погибшие
В Британии создали «диваномобиль»
Видео
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
00:11
Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе
ДТП
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:54
ДТП с автобусами в Сочи: пострадали 26 человек
ДТП Статьи
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:54
ДТП с автобусом в Сочи: пострадали 11 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение