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AP: Uber запустит производство самоуправляющегося автомобиля на базе кроссовера Volvo 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Американская компания Uber запустит производство самоуправляющегося автомобиля на базе кроссовера XC90 шведского автоконцерна Volvo. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.
По его данным, автомобили будут собираться в Швеции. На них будет с завода предустановлена технология производства Uber, позволяющая полностью доверить управление бортовому компьютеру. При этом данную функцию можно будет отключить, если водитель сочтет это необходимым.
По информации компании, ранее она уже приобрела 250 внедорожников этой модели и оснастила их своей системой автопилота. В скором времени они появятся на дорогах некоторых американских городов, заменив устаревшие автомобили в автопарке Uber. В дальнейшем, по словам главы подразделения Uber Advanced Technologies Эрика Мейхофера, компания планирует приобрести десятки тысяч таких автомобилей.
Uber — популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.
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Автоновости , Volvo
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