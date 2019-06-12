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В Британии создали «диваномобиль» 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Автолюбитель из Британии создал «диваномобиль», способный разгоняться до 40 км/ч. Теперь он может с удобством раскинуться на диване и, попивая кофе, прокатиться по городу, любуясь видами.
Изобретателем «диваномобиля» является фанат автотюнинга Эд Чайна, ранее успешно поставивший на колеса кровать, офисный столик, ванну, а теперь и двухместный диван, сообщает «Российская газета».
Как отмечает издание, сотрудники полиции смотрят на экзотическое средство передвижения «сквозь пальцы» и с улыбкой, ведь «диваномобиль» имеет всю необходимую оптику и даже зеркала заднего вида.
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