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Huawei выпустит беспилотный автомобиль раньше Apple 

Авторамблер + ещё 6 44 минуты назад
Фото: Авторамблер
Компания Huawei совместно с несколькими автоконцернами разработает и выпустит на рынок беспилотные автомобили. Первые машины появятся на дорогах в 2021-2022 годах.
О планах по выпуску беспилотников в интервью Financial Times (FT) рассказал директор стратегического развития Huawei Дан Вэншуан. По его словам, производитель смартфонов предоставит автомобильным компаниям свои наработки в области автопилотирования. В числе своих партнеров по проекту в Huawei называют Audi, GAC, Changan и Beijing New Energy Automobile. Наиболее вероятно, что первый беспилотник появится под брендом одного из китайских автоконцернов.
По словам Вэншуана, автомобиль с компонентами системы автопилота будет представлен в 2021 или 2022 году. Он появится в течение следующих двух лет и поступит в продажу в Китае и в Европе.
Напомним, летом прошлого года стало известно, что Apple не отказался от идеи создания беспилотного автомобиля. Тогда сообщалось, что транспортное средство от IT-гиганта может выйти на рынок к 2023-му либо к 2025-му году.
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Автоновости , Audi , Apple , Financial Times
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