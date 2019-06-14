Huawei выпустит беспилотный автомобиль раньше Apple

Компания Huawei совместно с несколькими автоконцернами разработает и выпустит на рынок беспилотные автомобили. Первые машины появятся на дорогах в 2021-2022 годах.

О планах по выпуску беспилотников в интервью Financial Times (FT) рассказал директор стратегического развития Huawei Дан Вэншуан. По его словам, производитель смартфонов предоставит автомобильным компаниям свои наработки в области автопилотирования. В числе своих партнеров по проекту в Huawei называют Audi , GAC, Changan и Beijing New Energy Automobile. Наиболее вероятно, что первый беспилотник появится под брендом одного из китайских автоконцернов.

По словам Вэншуана, автомобиль с компонентами системы автопилота будет представлен в 2021 или 2022 году. Он появится в течение следующих двух лет и поступит в продажу в Китае и в Европе.