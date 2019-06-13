Каким будет новый экспресс-тест на опьянение водителей

ГИБДД предложили ввести промежуточную экспресс-проверку водителей на алкоголь и наркотики, которая станет основанием для проведения полноценной проверки. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас у сотрудников ГИБДД есть пять оснований для проверки: запах алкоголя изо рта, неустойчивая поза, нечеткая речь, покрасневшее лицо, а также «поведение, не соответствующее обстановке». В ГИБДД хотят ввести шестое основание: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

По задумке полицейских, сначала инспектор будет предлагать водителю дунуть в прибор с индикацией (лампочкой) через одноразовый мундштук. Сделать это можно будет через окно, не покидая автомобиль. Проверка займет одну-две минуты.

Освидетельствованием такой тест считаться не будет: понятых, видеосъемки, составления документов не потребуется. Также водитель сможет отказаться от процедуры без правовых последствий.

Если инспектор заподозрит, что водитель употреблял наркотики, ему предложат сдать слюну на экспресс-тест. По данным «Коммерсанта», речь идет о кассетном тесте для определения нескольких видов наркотиков (опиатов, героина, кокаина, марихуаны). Это также не будет считаться освидетельствованием, а лишь основанием для анализа мочи.

Если экспресс-тесты не обнаружили алкоголя или наркотиков, других признаков опьянения также нет, водителя отпустят. Если же устройства зафиксировали опьянение, инспектор предложит водителю пройти полноценное освидетельствование: с понятыми или видеосъемкой, а также с проверкой на алкометре. В случае необходимости водителя направят на медицинское освидетельствование, за отказ от которого грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.

В ГИБДД рассчитывают, что экспресс-тесты позволят «минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей», а также снизить число конфликтных ситуаций и исключить необоснованные процедуры освидетельствования.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил о рисках новых тестов. По его словам, сымитировать положительный результат измерений для подобных приборов несложно, что может стать поводом для вымогательств.

Нарколог Александр Ковтун добавил, что следы некоторых наркотиков (например, марихуаны) держатся в моче или крови дольше, чем в слюне, поэтому экспресс-тесты позволяют либерализовать правила.

Ранее сообщалось, что ГИБДД и Минздрав работают над поправками в статью 12.8 КоАП (вождение в состоянии опьянения). Нарушителей этой статьи наказывают лишением прав и штрафом в 30 тысяч рублей. Сейчас статья запрещает употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, а также психотропных или иных препаратов с подобным действием. Этот перечень хотят дополнить «дурманящими» лекарствами.

По задумке ГИБДД и Минздрава, к запрещенным для водителей препаратам нужно отнести фенобарбитал, димедрол и другие подобные препараты.