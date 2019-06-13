На свет появилась новая «Ультима» — ну, очень крутая!

Создатель "ультимативных" спорткаров, которые представляют собой, по сути, трековые прототипы с допуском на дороги общего пользования, представил новую модель — Ultima RS. И ее самая мощная модификация всерьез способна потягаться с самыми именитыми гиперкарами.

Строго говоря, в Ultima Sports продолжают развивать однажды выбранную концепцию, но, учитывая глубину модернизации платформы, британцы уверенно называют Ultima RS совершенно новой моделью. Суперкар сохранил имидж лемановского прототипа, но получил основательно переработанную "тележку" и резко увеличенную долю композитов в конструкции.

Шасси адаптировано под применение разных типов 8-цилиндровых моторов Chevrolet . Базовым назначен V8 LT1, который развивает 480 л.с. Суперкар можно оснастить также 650-сильным мотором от Corvette Z06 или 6,2-литровым компрессорным V8, который применяется на самой мощной из ныне существующих модификаций "Корвета". Этот двигатель способен обеспечить уже 800 л.с., а с некоторым предлагаемыми "Ультимой" надстройками его отдачу можно нарастить до впечатляющих 1 217 л.с. Работают все моторы в паре с 6-ступенчатой механикой от Porsche

Учитывая, что самая тяжелая Ultima RS весит всего 930 кг, суперкар наделен завидной динамикой. Даже базовая версия способна катапультироваться до 100 км/ч за 3 секунды, набрать 100 миль в час за 6,2 с и разогнаться до 290 км/ч. А 800-сильная модификация потратит на разгон 2,3 и 4,8 секунды соответственно, максимальная же ее скорость достигает 402 км/ч.

Динамические характеристики самой мощной модификации не сообщаются, но очевидно, что такая Ultima RS будет способна поспорить по показателям "максималки" с обладателями соответствующих рекордов. Останавливать же Ultima RS после такой сумасшедшей скорости предлагается при помощи четырехпоршневых гоночных тормозов AP Racing: в базовой конфигурации суперкар снабжается 322-миллиметровыми дисками, но опционально доступны и 362-миллиметровые.

Ну, а от салона новейшей "Ультимы" сразу веет благородной "стариной": в эпоху засилия автоматики, цифровых "приборок" и бесчисленных здоровенных дисплеев, превращающих автомобиль в подобие сверкающей новогодней елки, глаз отдыхает на олдскульных аналоговых приборах, классической рукоятке МКПП и в целом подобающей спорткару спартанской атмосфере.

Что особенно интересно, Ultima RS можно заказать в виде кит-комплекта и собрать своими руками, но британская фирма предлагает и вариант заводской сборки. Дебютирует суперкар на Фестивале скорости в Гудвуде.