Радикально обновленный Mitsubishi ASX появится в Европе

Компания Mitsubishi планирует в сентябре нынешнего года привезти в Европу обновленный вариант кроссовера Mitsubishi ASX , впервые показанного в Женеве в начале марта. Известно, что первыми получат автомобиль дилеры на территории Великобритании.

Несмотря на то, что модель кроссовера текущей генерации ведет свою историю еще с 2010 года, японский автомобиль обладает определенным запасом популярности, поэтому производитель огранивается очередным обновлением, а не сменой поколений.

allroader.ru

На фоне предшественника ASX 2020 года существенно преобразилась внешне, получив современный дизайн передка с Х-образным узором, двухъярусной оптикой и обилием хромированных элементов декора. В задней части, правда, перемены куда более умеренные и новинка почти не отличается от предыдущей версии.

Изменений в салоне еще меньше. В первую очередь появился новый мультимедиа-комплекс, имеющий не только увеличенный до 8 дюймов монитор, но и расширенные функциональные возможности. Кроме того, теперь Mitsubishi ASX имеет значительно больше электронных помощников, направленных на повышение уровня безопасности.

Появился на авто и 2.0-литровый 150-сильный двигатель, заявленный в качестве единственного доступного для британского рынка. Полный привод опциональный.

Известно, что в продажу японский кроссовер поступит в двух комплектациях, но цены на них объявят ближе к началу непосредственных продаж.