Могут ли наказать за провокацию ДТП

Верховный суд в постановлении пленума прописал, как следует рассматривать спорные дела о ДТП, сообщает «Российская газета». Точки над «i» расставлены в ситуациях, когда виновник аварии, машина которого не получила повреждений в ДТП, сбежал с места происшествия, а также в случаях столкновения авто на обочине дороги.

Верховный суд рассмотрел ситуацию, когда один водитель неудачно перестроился, в результате другой участник движения применил экстренное торможение и получил удар сзади. Служители Фемиды посчитали, что вся вина в ДТП лежит на автолюбителе, который подрезал машину пострадавшего, а, учитывая, что виновник аварии скрылся с места происшествия, постановил лишить его водительского удостоверения. Постановлением пленума Верховного суда, в котором прописан порядок рассмотрения спорного дела, отныне будут пользоваться сотрудники нижестоящих судебных инстанций.

Кроме того, по данным издания, Верховный суд разъяснил, как следует рассматривать ситуации, в которых столкновение произошло на обочине дороги. В проекте постановления говорится, что водитель транспортного средства, движущегося в нарушение правил по траектории, движение по которой не допускается, не имеет преимущественного права движения. Получается, что в случае возникновения столкновения, автолюбитель, двигавшийся по обочине дороги будет признан виновным в ДТП.

По данным издания, Верховный суд также прописал порядок привлечения автолюбителей к ответственности, чьи автомобили оборудованы «колхозным» ксеноном. В пленуме говорится, что, если цвет и режим работы световых приборов на передней части авто не соответствуют стандартам, то владелец такой машины может быть лишён прав. Если не соответствует только цвет, то нарушитель отделается штрафом в 500 рублей.