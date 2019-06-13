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Какой автомобиль приносит удовольствие своему владельцу 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владельцы автомобилей Land Rover получают наибольшее удовольствие от вождения и комфорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат».
64% владельцев Land Rover ответили, что получают удовольствие от своего автомобиля. Об удовольствии от владения машиной марки Lexus заявили 59,5% опрошенных. Похожие результаты продемонстрировали бренды Mercedes-Benz (59,3%), Volvo (57,1%) и Volkswagen (56,7%).
В десятке лидеров оказались также марки Mitsubishi, Kia, BMW. Honda и Citroen.
В опросе приняли участие 1800 владельцев автомашин 2013-2018 годов выпуска из числа присутствующих на российском рынке.
Автоновости , Volvo , BMW , Citroen , Kia , Lexus , Volkswagen , Rover , Honda , Mitsubishi , Land Rover , Mercedes-Benz
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