Какой автомобиль приносит удовольствие своему владельцу 

Владельцы автомобилей Land Rover получают наибольшее удовольствие от вождения и комфорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат».
64% владельцев Land Rover ответили, что получают удовольствие от своего автомобиля. Об удовольствии от владения машиной марки Lexus заявили 59,5% опрошенных. Похожие результаты продемонстрировали бренды Mercedes-Benz (59,3%), Volvo (57,1%) и Volkswagen (56,7%).
В десятке лидеров оказались также марки Mitsubishi, Kia, BMW. Honda и Citroen.
В опросе приняли участие 1800 владельцев автомашин 2013-2018 годов выпуска из числа присутствующих на российском рынке.