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Названы сроки появления новой Lada 4x4 

Авторамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Авторамблер
АвтоВАЗ до сих пор не определился с платформой для следующей генерации внедорожника, так что в ближайшие пару лет ждать нового 4x4 не стоит.
Глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис в интервью газете "Ведомости" заявил, что Lada 4x4 не выйдет на рынок раньше 2022 года. По его словам, поиски платформы для будущего внедорожника по-прежнему продолжаются. Каракатзанис также не исключил, что после запуска производства новой 4x4, выпуск модели предыдущего поколения продолжится, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Что касается облика будущего внедорожника, то, вероятно, некоторые стилистические решения он может перенять у шоукара 4x4 Vision, дебютировавшего в августе 2018 года на Московском автосалоне.
Руководитель АвтоВАЗа также рассказал о планах по обновлению семейства Largus — это может произойти уже в ближайшие 2-3 года. "Ларгус" переживет рестайлинг, в ходе которого получит модернизированную оптику и радиаторную решетку, выполненные в X-стилистике. При этом цены на модель планируется сохранить на нынешнем уровне, подчеркнул Каракатзанис.
Согласно планам российского автопроизводителя, до 2026 года на рынке появятся 8 новых и 9 обновленных моделей.
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Автоновости , Lada , Автоваз , Ведомости
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