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Построен первый железнодорожный путь Крымского моста 

Lenta.ru + ещё 30 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Строители соединили рельсы на первом пути железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщается на официальном сайте Крымского моста.
По этому пути поезда будут двигаться с полуострова на материк.
Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки, сомкнув именные звенья из шпал и рельсов «Тамань» и «Керчь». Для отрезка длиной 19 километров использовались 5 тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.
В настоящее время продолжается обустройство путей всем необходимым для запуска движения. Председатель совета директоров компании-генподрядчика строительства «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг пообещал скорую стыковку звеньев второго пути.
Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря. Как уточнил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян, первые два поезда проследуют из Севастополя в Санкт-Петербург и в Москву соответственно.
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров соединил полуостров Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России. Он построен за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составила почти 228 миллиардов рублей. Его автомобильная часть была открыта 15 мая 2018 года, на следующий день было запущено движение легковых машин и автобусов.
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Автоновости , Аркадий Ротенберг , Стройгазмонтаж
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