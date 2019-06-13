Названа цена кроссовера-гиганта Hyundai, который появится в России

Названа стоимость автомобиля Hyundai Palisade наынке США, где новинка составит конкуренцию Honda Pilot и Kia Telluride.

Оказалось, что большой кроссовер от Hyundai заметно дешевле Kia Telluride: цены стартуют с отметки в 31,5 тыс. долларов (чуть более 2 млн рублей) за переднеприводный вариант. Это на 140 долларов (ок. 9 тыс. руб.) меньше стоимости Kia Telluride и на 100 долларов (6,5 тыс. руб.) больше цены Honda Pilot.

В Северной Америке новинку предлагают с безнаддувной "шестеркой" объемом 3,8 литра мощностью 295 л.с., которая сочетается с 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода. В Южной Корее Palisade также доступен с 2,2-литровый турбодизелем e-VGT с отдачей 202 л.с.

Можно предположить, что стоимость Hyundai Palisade на российском рынке будет сопоставима с ценой импортируемого из США Honda Pilot, который стоит от 3,2 млн рублей.

Как сообщал "Авторамблер", производство Palisade стартовало в Южной Корее в конце 2018 года и автомобиль вызвал такой ажиотаж, что очередь на него растянулась на год вперед. В связи с этим автопроизводитель не спешил поставлять кроссоверы за рубеж, в том числе и на российский рынок. Тогда же предполагалось, что в Россию будут поставлять машинокомплекты из Южной Кореи, а "отверточную" сборку наладят на мощностях калининградского "Автотора".