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«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0 

РИА Новости + ещё 16 4 часа назад
Фото: РИА Новости
"АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.
Эта линия была запущена в апреле 2012 года в рамках альянса Renault-Nissan и "АвтоВАЗа" по производству автомобилей на глобальной платформе B0. Первыми с нее сошли универсалы Lada Largus. На сегодняшний день линия B0 — одна из трех на тольяттинском заводе, здесь выпускаются автомобили двух марок — Lada и Renault, всего 12 моделей. Мощность линии — 280 тысяч автомобилей в год при трехсменном режиме работы, темп работы — один автомобиль в минуту. Помимо автомобилей, линия производит окрашенные кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.
"Четырнадцатого июня 2019 года с конвейера линии В0 АО "АвтоВАЗ" сошел миллионный автомобиль — им стал компактный кроссовер Lada Xray Cross. Модель направится для реализации в дилерскую сеть", — сообщила в пятницу компания.
"Моя карьера в Groupe Renault тесно связана с "АвтоВАЗом" и линией B0. В свой первый приезд в Россию в 2013-2016 годах я занимался запуском производства Logan и Sandero на этом конвейере. И сегодня я вижу, как выросли профессионализм коллектива и компетенции каждого сотрудника, как эффективно здесь внедряются производственные технологии альянса. Все это помогает достижению нашей главной цели — обеспечению высокого качества автомобилей", — прокомментировал глава компании Ив Каракатзанис.
"Выпуск миллионного автомобиля на платформе В0 — значимое событие для "Ростеха". Создание этой сборочной линии — результат сотрудничества госкорпорации с альянсом Renault-Nissan, которое позволило привлечь в развитие завода и продуктовой линейки Lada более 100 миллиардов рублей инвестиций. Компания по итогам 2018 года впервые за 10 лет получила чистую прибыль, продолжает успешно выводить на российский рынок новые модели и наращивать экспорт", — отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Lada Largus , Lada , Renault , Lada XRAY , Сергей Чемезов , Ростех , Автоваз
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