Верховный суд разъяснил, как наказывать за ксеноновые фары и грязные номера

Опубликован проект постановления Пленума Верховного суда о наказаниях за различные нарушения ПДД. Именно им должны руководстваться нижестоящие суды при рассмотрении дел по 12-й, "автомобильной", главе КоАП.

Из документа следует, что за грязные и нечитаемые номера автомобилисты рискуют остаться без прав. Например, в случае, если водитель установил на автомобиль механическую шторку или иное устройство, закрывающее номер, то это расценивается как нарушение по ч. 2 ст. 12.2 КоАП, наказание по которой — штраф в размере 5 тыс. рублей и лишение прав. Если же номер закрыт картонкой, листом бумаги, на нем налипла грязь, снег или листва, то это нарушение попадает под ту же вторую часть. Однако для того, чтобы оштрафовать автомобилиста и лишить его прав, инспектор должен представить в суд доказательства (например, фото), что номер был испачкан или закрыт сознательно.

Другая ситуация: автомобилист изменил буквы или цифры на госзнаке, в результате чего он читается иначе. Тогда водителя могут привлечь к ответственности по ч. 4 ст. 12.2 КоАП за управление транспортным средством с подложными номерами и лишить прав на срок до 1 года. Под эту же часть статьи попадает и езда на автомобиле с номерами, изготовленными фирмой, не имеющей на то официального разрешения.

В 30-страничном проекте постановления упоминаются и наказания за другие нарушения. Например, за установку дополнительного освещения или ксеноновых ламп. Верховный суд указывает на то, что если освещение направлено по ходу движения автомобиля (где установлен источник в этом случае не имеет значения) и работает одновременно с нарушением требований к цвету и режиму (например, мигает синим цветом), то водителя можно привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 12.5 КоАП и лишить прав на год. А штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП) грозит тем любителям тюнинга, которые устанавливают немигающие нештатные ксеноновые лампы в фары.

Еще одно разъяснение ВС касается ситуаций, когда водитель не уступил дорогу машине, которая двигается с нарушениями. К таковым относятся езда по обочине, во встречном направлении по улице с односторонним движением, выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и так далее. В перечисленных случаях нарушитель не пользуется преимуществом на дороге, а значит его можно не пропускать и не бояться получить штраф в размере 500 рублей по ч. 3 ст. 12.14 КоАП.

В постановлении также разобраны ситуации со парковкой на газоне. Из документа следует, что если машина припаркована на территориях, где ПДД не действуют — газоне, детской площадке, объектах благоустройства, — то ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ применять нельзя. В таком случае автомобилиста можно оштрафовать по региональному КоАП. Например, в Москве штраф за парковку на газоне составляет 5 тыс. рублей. Важный нюанс: если машина припаркована одновременно на газоне и на тротуаре, то автомобилиста можно оштрафовать дважды: на 3 тыс. рублей по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ и на 5 тыс. рублей по соответствующей статье КоАП Москвы.

Документ был одобрен в первом чтении 11 июня, а во втором чтении его рассмотрят через две недели.