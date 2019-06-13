Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России запрещают ввоз праворульных автомобилей. Что происходит? 

Автовести 1 час назад
Фото: © volvotrucks.co.uk
Ввезти автомобиль с правым рулем на территорию страны может стать крайне затруднительно уже очень скоро. Чтобы легализовать такой автомобиль в России, придется пройти процедуру сертификации — для каждого автомобиля в отдельности.
Вступил в силу документ, именуемый решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №219 "О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов". Решение определяет в том числе и порядок сертификации автомобилей в рамках требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
Согласно этому документу, с 1 июля в России невозможно будет легализовать автомобили с правым рулем и числом посадочных мест более восьми — то есть, автобусы. Прямой запрет на ввоз касается и спецтехники — самосвалов, грузовиков, рефижераторов, погрузчиков и тому подобное. Импорт легковых "праворулек" пока не запрещают полностью, однако процедура легализации таких автомобилей в России будет заметно усложнена.
По сути, она будет приравнена к процедуре оформления внесений изменений в конструкцию транспортных средств: каждому автомобилю для того, чтобы пройти таможню и официально встать на учет в ГИБДД, придется получать так называемое свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.
По данным "Известий", оформить его можно будет только в испытательных лабораториях, имеющих аккредитацию (при этом, по некоторым данным, на Дальнем Востоке такая лаборатория всего одна, а в целом по стране — не более полутора десятков). Лаборатории будут заниматься экспертизой конструкции автомобиля, для чего придется представить автомобиль экспертам, что называется, "вживую": по одним документам оформить свидетельство не получится.
По некоторым подсчетам, на данный момент в России зарегистрировано более 4 млн автомобилей с правосторонним расположением органов управления. Рынок праворульных автомобилей, по данным "Автостата", за 2019 год вырос на 3,6%, причем примерно половина всех продаж приходится на Приморский край, Хабаровский край, Иркутскую и Новосибирскую область, а также Красноярский край.
Автовести: последние новости
Водители-провокаторы ответят за свою дурь по всей строгости закона! Bentley рассекретила новый седан Flying Spur целиком и полностью "Русский Prado" от УАЗ получит начинку от Aurus!
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , Евразийская экономическая комиссия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы быстро дешевеющие автомобили
Как будут наказывать за ксеноновые фары и грязные номера
Когда появится новая Lada 4x4
Из России уходят сразу две модели Nissan
В Японии машина протаранила группу детей
Видео
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
00:11
Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе
ДТП
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:54
ДТП с автобусами в Сочи: пострадали 26 человек
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение