В России запрещают ввоз праворульных автомобилей. Что происходит?

Ввезти автомобиль с правым рулем на территорию страны может стать крайне затруднительно уже очень скоро. Чтобы легализовать такой автомобиль в России, придется пройти процедуру сертификации — для каждого автомобиля в отдельности.

Вступил в силу документ, именуемый решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №219 "О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов". Решение определяет в том числе и порядок сертификации автомобилей в рамках требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Согласно этому документу, с 1 июля в России невозможно будет легализовать автомобили с правым рулем и числом посадочных мест более восьми — то есть, автобусы. Прямой запрет на ввоз касается и спецтехники — самосвалов, грузовиков, рефижераторов, погрузчиков и тому подобное. Импорт легковых "праворулек" пока не запрещают полностью, однако процедура легализации таких автомобилей в России будет заметно усложнена.

По сути, она будет приравнена к процедуре оформления внесений изменений в конструкцию транспортных средств: каждому автомобилю для того, чтобы пройти таможню и официально встать на учет в ГИБДД , придется получать так называемое свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

По данным "Известий", оформить его можно будет только в испытательных лабораториях, имеющих аккредитацию (при этом, по некоторым данным, на Дальнем Востоке такая лаборатория всего одна, а в целом по стране — не более полутора десятков). Лаборатории будут заниматься экспертизой конструкции автомобиля, для чего придется представить автомобиль экспертам, что называется, "вживую": по одним документам оформить свидетельство не получится.

По некоторым подсчетам, на данный момент в России зарегистрировано более 4 млн автомобилей с правосторонним расположением органов управления. Рынок праворульных автомобилей, по данным "Автостата", за 2019 год вырос на 3,6%, причем примерно половина всех продаж приходится на Приморский край, Хабаровский край, Иркутскую и Новосибирскую область, а также Красноярский край.