В рамках Е3 2019 состоялась необычная конференция. Для беседы в «Колизее» собрались знаменитый инноватор и мультимиллаирдер Илон Маск, глава Bethesda Game Studios Тодд «Купи Скайрим» Говард и Джефф Кейли, организатор премии The Game Awards.
Илон Маск приехал на игровую выставку не случайно. Он объявил, что ряд проектов Bethesda будет портирован на встроенный компьютер в электроавтомобилях Tesla. На встрече назвали три игры.
If you’re into video game development, consider applying to Tesla. We want to make super fun games that integrate the center touch screen, phone & car irl. — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018
Fallout Shelter, знаменитый симулятор постапокалиптического убежища. Игра вначале вышла на мобильных устройствах, а затем с успехом была портирована на РС.
Cuphead, стильный платформенный боевик, выделяющийся из ряда подобных высочайшей сложностью и умелой стилизацией по мультфильмы «золотого века» Disney.
Beach Buggy Racing 2, гоночная игра, в которой управлять машиной можно при помощи руля Tesla.
Тодд Говард тоже пришёл не зря. Он полон решимости добавить к перечню игр для Tesla ещё один проект Bethesda, The Elder Scrolls V: Skyrim. И Маск пока что не протестовал. Он рассказал, что сам — страстный геймер, и в юные годы даже пытался сам разрабатывать игры.