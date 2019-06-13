Владельцы машин Tesla смогут сыграть в Fallout Shelter, Beach Buggy Racing 2 и Cuphead

В рамках Е3 2019 состоялась необычная конференция. Для беседы в «Колизее» собрались знаменитый инноватор и мультимиллаирдер Илон Маск , глава Bethesda Game Studios Тодд «Купи Скайрим» Говард и Джефф Кейли, организатор премии The Game Awards.

Илон Маск приехал на игровую выставку не случайно. Он объявил, что ряд проектов Bethesda будет портирован на встроенный компьютер в электроавтомобилях Tesla . На встрече назвали три игры.

If you’re into video game development, consider applying to Tesla. We want to make super fun games that integrate the center touch screen, phone & car irl. — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018

Fallout Shelter, знаменитый симулятор постапокалиптического убежища. Игра вначале вышла на мобильных устройствах, а затем с успехом была портирована на РС.

Cuphead, стильный платформенный боевик, выделяющийся из ряда подобных высочайшей сложностью и умелой стилизацией по мультфильмы «золотого века» Disney

Beach Buggy Racing 2, гоночная игра, в которой управлять машиной можно при помощи руля Tesla.