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Владельцы машин Tesla смогут сыграть в Fallout Shelter, Beach Buggy Racing 2 и Cuphead 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Reuters
В рамках Е3 2019 состоялась необычная конференция. Для беседы в «Колизее» собрались знаменитый инноватор и мультимиллаирдер Илон Маск, глава Bethesda Game Studios Тодд «Купи Скайрим» Говард и Джефф Кейли, организатор премии The Game Awards.
Илон Маск приехал на игровую выставку не случайно. Он объявил, что ряд проектов Bethesda будет портирован на встроенный компьютер в электроавтомобилях Tesla. На встрече назвали три игры.
Fallout Shelter, знаменитый симулятор постапокалиптического убежища. Игра вначале вышла на мобильных устройствах, а затем с успехом была портирована на РС.
Cuphead, стильный платформенный боевик, выделяющийся из ряда подобных высочайшей сложностью и умелой стилизацией по мультфильмы «золотого века» Disney.
Beach Buggy Racing 2, гоночная игра, в которой управлять машиной можно при помощи руля Tesla.
Тодд Говард тоже пришёл не зря. Он полон решимости добавить к перечню игр для Tesla ещё один проект Bethesda, The Elder Scrolls V: Skyrim. И Маск пока что не протестовал. Он рассказал, что сам — страстный геймер, и в юные годы даже пытался сам разрабатывать игры.
Комментарии
Автоновости , Tesla , Тодд Говард , Илон Маск , Walt Disney
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