Заказным автобусам могут разрешить пользоваться «выделенкой»

Перевозчикам детских групп могут позволить развивать скорость до 80 км/ч, заказным автобусам пользоваться выделенной полосой, а штрафовать водителей хотят только за нарушения, повлекшие угрозу жизни и здоровью детей, а не за неправильно оформленные сопроводительные документы.

Такие рекомендации разработали в Общественной палате и планируют направить их в Правительство и профильные министерства в июне, рассказала «Парламентской газете» председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина

Поправки предлагается внести в Правила дорожного движения, правила организованной перевозки группы детей автобусами и Кодекс об административных правонарушениях.

Пользоваться выделенными полосами предлагают разрешить всему транспорту класса D, то есть предназначенному для перевозки от 8 человек, а не только рейсовым и школьным автобусам. По мнению авторов рекомендаций, это будет развивать автобусное сообщение и детский туризм. Сегодня загвоздка в том, что хотя ездить по «выделенке» школьным автобусам разрешается, на деле это правило не работает, так как большинство образовательных организаций не имеет своих автобусов, а заключает договоры на перевозку детей со сторонними организациями, у которых нет такой привилегии.

Также нужно разрешить автобусам с детьми ездить быстрее, считают в Общественной палате — со скоростью не 60 км/ч, как это предусмотрено сегодня, а не более 70 км/ч на всех дорогах, где разрешён такой скоростной режим, и не более 80 км/ч на автомагистралях. Так школьные автобусы смогут нормально двигаться в общем потоке и не создавать рисков столкновения с более быстрым транспортом, полагают эксперты.

Новой нормой предлагается дополнить правила организованной перевозки группы детей автобусами. Если в дороге случится ДТП или поломка, фрахтовщик будет обязан принять меры по максимально быстрой замене автобуса. После этого можно будет продолжить поездку или вернуться, передав все необходимые документы водителю подменного автобуса и составив акт произвольной формы о замене автобуса с указанием причин, даты и времени замены, ФИО и номера телефонов ответственных лиц.

Школьные автобусы смогут нормально двигаться в общем потоке и не создавать рисков столкновения с более быстрым транспортом

Сделать такие уточнения необходимо, так как по действующим правилам даже при мелком ДТП водитель автобуса обязан вызвать и дождаться на месте аварии сотрудников ГИБДД , что может занять несколько часов, а за это время дети не смогут ни попить, ни сходить в туалет, говорится в пояснениях к рекомендациям. Аналогичные проблемы и при поломках.

«Очевидно, что перевозчик должен максимально быстро организовать подачу подменного автобуса. Либо из собственного парка, либо от партнёров. Но сделать этого сейчас он не сможет. На подготовку документов на выезд другого автобуса требуется минимум 2 дня. Организация-партнёр свой автобус не даст, даже если автобус свободен и находится рядом со сломавшимся или попавшим в ДТП автобусом, так как рискует быть привлечённой к административной ответственности», — заявляют в Общественной палате.

Чтобы при таких послаблениях максимально соблюсти правила безопасности перевозки, в предлагаемых поправках указывают, что новый автобус должен соответствовать тем же требованиям, что и заменяемый, а приехавший на подмогу водитель обладать квалификацией, прописанной в правилах.

В своих рекомендациях эксперты указывают ещё на одну проблему: растёт административное давление на сферу автобусных перевозок, например введены штрафы для компаний до 100 тысяч рублей за неточности в предоставленной отчётности, а количество аварий с участием автобусов при этом не уменьшается.

Поэтому предлагается исключить из КоАП в том числе ответственность за перевозку детей автобусами без оформленной программы маршрута, списка детей и перечня назначенных сопровождающих. Вместо этого предлагают уточнить пункт 3 статьи 12.23 кодекса так, чтобы наказание следовало за «нарушение требований к организованной перевозке группы детей, установленных действующим законодательством, в случае, если такие нарушения привели к причинению вреда или возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей». Размеры штрафов: для водителя — три тысячи рублей, должностных лиц — 25 тысяч и юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Такие предложения разумны, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов . По его мнению, многие ограничения, которые вводятся под лозунгом обеспечения безопасности на дорогах, нацелены не на сохранение жизни и здоровья людей, а являются бюрократией и делаются «для галочки».

«Это создаёт целый ворох проблем и перевозчикам, и детям, и их родителям, и организаторам, и учителям. Выстроена целая баррикада, которая порой делает невозможным перемещение детей, а значит, ограничивает их развитие, участие в творческих и спортивных мероприятиях. Тогда как от встречного водителя, заснувшего за рулём, никакой защиты как не было, так и нет. Я уж не говорю про ямы, ухабы, неосвещённые, нерегулируемые развязки», — отметил депутат.

В то же время он подчеркнул, что главной рекомендацией в сфере детских перевозок должно стать серьёзное повышение её финансирования.