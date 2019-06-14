Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ подготовил проект нового ГОСТ, который будет регулировать участки дорог с повышенным скоростным лимитом, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, "Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ подготовил проект нового стандарта, который установит требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах". В августе новый ГОСТ планируется утвердить, дополняется в сообщении.

Газета поясняет, что по решению собственника дороги, лимит скорости может быть поднят со 110 километров в час до 130 километров в час. Такие участки сейчас есть только у "Автодора" (госкомпания, курирующая платные дороги). Росавтодор рассматривает возможность поднятия скорости до 90–110 километров в час на 44 участках федеральных дорог.

"Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, отмечают разработчики стандарта, новый ГОСТ их вводит впервые. Прежде всего, на участке в течение года не должно быть очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке). Колейность допускается глубиной не более 15 миллиметров. Здесь должны применяться знаки переменной информации, чтобы владелец дороги на время ливня, шторма, метели мог понизить лимит скорости", — пишет газета.

Отмечается, что такое правило уже применяется "Автодором" на нескольких участках. Режим 130 километров в час может вводиться на всей дороге или в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели, месяца. При чрезмерной колейности или повышенной аварийности увеличенный скоростной режим отменяется.

"Новый ГОСТ также вводит требования к зонам для остановки: если ширина обочины меньше 1,5 м, то каждые 3–5 километров, в зависимости от количества полос, на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 метров шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Стандарт также рекомендует сужать левые полосы на шести— и более полосных магистралях с нынешних 3,75 метров до 3,5 метров для "выравнивания" скоростей движения транспорта", — поясняется в газете.

Газета также отмечает, что по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД , лимит в 130 километров в час на европейских автомагистралях действует во Франции, Дании и Германии. Однако с 1 июля 2018 года во Франции на автодорогах, не относящихся к магистралям, скорость была снижена с 90 до 80 километров в час. В Германии, известной своими автобанами с "безлимитными" скоростными режимами, количество таких дорог за последние годы сократилось.