На дорогах России разрешат скорость 130 км/ч

В России планируют обновить скоростной лимит на некоторых дорогах страны.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ Российского дорожного научно-исследовательского института, который готовится по заказу Росавтодора.

Как отмечается, в стране могут повысить скоростной лимит до 130 км/ч. Речь идет о платных участках на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить скоростной лимит до 110 км/ч.

Также до этого стало известно, что Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской области и Пермском крае до 110 км/ч. Кроме того, лимит скорости для автомобилей будет увеличен до 130 км/ч на платных трассах М-4 и М-11.