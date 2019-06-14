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На дорогах России разрешат скорость 130 км/ч 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В России планируют обновить скоростной лимит на некоторых дорогах страны.
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ Российского дорожного научно-исследовательского института, который готовится по заказу Росавтодора.
Как отмечается, в стране могут повысить скоростной лимит до 130 км/ч. Речь идет о платных участках на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить скоростной лимит до 110 км/ч.
Также до этого стало известно, что Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской области и Пермском крае до 110 км/ч. Кроме того, лимит скорости для автомобилей будет увеличен до 130 км/ч на платных трассах М-4 и М-11.
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