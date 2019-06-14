На российских дорогах разрешат разгоняться

Разрешат разгоняться: как изменится скоростной лимит в России

Скоростной лимит на российских трассах планируется поднять до 130 км/ч, сообщает «Коммерсант». Однако разогнаться можно будет только на дорогах, соответствующих новому ГОСТу. Эксперты уверяют, что таких в России немного.

Соответствующий документ по заказу Росавтодора разрабатывают эксперты Российского дорожного научно-исследовательского центра. По данным автора статьи, для применения нового ГОСТа на автомагистрали не должно быть очагов аварийности (не более трёх ДТП на километровом участке), а также должна быть исключена возможность существования колеи на дорожном полотне глубиной более 15 мм. Отмечается, что с большой долей вероятности автолюбителям разрешено будет разгоняться до 130 км/ч на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург», которые в настоящее время соответствуют заявленным требованиям.

При этом принятие решения о поднятии лимита будет возложено на собственника дороги, как и обязанность ограничивать скоростной режим во время снегопада и ливней.

Примечательно, что в настоящее время максимально разрешённая скорость на российских дорогах правилами дорожного движения ограничена в пределах 110 км/ч.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, лимит в 130 км/ч сегодня действует на автомагистралях во Франции, Дании и Германии, в большинстве других стран действует ограничение скорости — 100-120 км/ч. При этом в последнее время европейские эксперты склоняются к усилению ограничений: например, во Франции на дорогах, не относящихся к автобанам скоростной лимит был снижен с 90 км/ч до 80 км/ч.

В России нововведения, позволяющие автолюбителям разгоняться до 130 км/ч, планируется утвердить в августе.