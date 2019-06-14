Франция запретит бензиновые и дизельные автомобили к 2040 году

Франция поддержит запланированный запрет на продажу новых бензиновых и дизельных транспортных средств к 2040 году. Выступая во вторник, министр транспорта Франции Элизабет Борн заявила, что закон о мобильности, который также будет способствовать введению большего количества зарядных станций для электромобилей, позволит запретить использование бензиновых и дизельных автомобилей. Напоминаем, завершение продажи моделей с двигателями внутреннего сгорания было впервые предложено в июле 2017 года бывшим министром защиты окружающей среды Николя Юло «У нас есть цель по углеродной нейтральности к 2050 году, и нам нужна надежная траектория к этому, которая включает в себя запрет на продажу автомобилей, которые потребляют ископаемое топливо к 2040 году», — сказала Элизабет Борн. «С начала срока полномочий Эммануэля Макрона нашей целью является климатический план, который Николя Юло объявил летом 2017 года. Теперь мы включим эту цель в закон». Нововведение Франции позволяет жителям многоквартирных домов запрашивать установку станций зарядки электромобилей на своих парковках.