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Франция запретит бензиновые и дизельные автомобили к 2040 году 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Франция поддержит запланированный запрет на продажу новых бензиновых и дизельных транспортных средств к 2040 году.
Выступая во вторник, министр транспорта Франции Элизабет Борн заявила, что закон о мобильности, который также будет способствовать введению большего количества зарядных станций для электромобилей, позволит запретить использование бензиновых и дизельных автомобилей. Напоминаем, завершение продажи моделей с двигателями внутреннего сгорания было впервые предложено в июле 2017 года бывшим министром защиты окружающей среды Николя Юло.
«У нас есть цель по углеродной нейтральности к 2050 году, и нам нужна надежная траектория к этому, которая включает в себя запрет на продажу автомобилей, которые потребляют ископаемое топливо к 2040 году», — сказала Элизабет Борн. «С начала срока полномочий Эммануэля Макрона нашей целью является климатический план, который Николя Юло объявил летом 2017 года. Теперь мы включим эту цель в закон».
Нововведение Франции позволяет жителям многоквартирных домов запрашивать установку станций зарядки электромобилей на своих парковках.
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Комментарии
Автоновости , Николя Юло , Эммануэль Макрон
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