В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.

Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

«ИТС (интеллектуальная транспортная система. — RT) на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер… Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности — угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше», — говорится в тексте.

Ранее газета «Известия» передавала, что Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» в рамках проекта «Автодата» разрабатывает сервис по обнаружению автомобилей, владельцы которых лишены прав.