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В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве 

RT на русском + ещё 4 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.
«ИТС (интеллектуальная транспортная система. — RT) на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер… Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности — угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше», — говорится в тексте.
Ранее газета «Известия» передавала, что Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» в рамках проекта «Автодата» разрабатывает сервис по обнаружению автомобилей, владельцы которых лишены прав.
RT на русском: последние новости
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Автоновости , газета "Известия"
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