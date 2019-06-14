Lada Xray с японским вариатором: ждать осталось недолго

На данный момент АвтоВАЗ комплектует "высокий хэтчбек" Lada Xray только механической КПП и фирменным 5-ступенчатым роботом с одним сцеплением. Однако, ситуация может измениться уже в ближайшие недели.

Очень скоро в продаже должна появится версия Lada Xray с некоей автоматической трансмиссией. Об этом в интервью "Ведомостям" заявил нынешний глава тольяттинского автогиганта Ив Караканзакис, который, впрочем, в подробности решил не углубляться.

Между тем, есть достаточно оснований для высказывания предположений о том, что это будет за трансмиссия. Еще в апреле нынешнего года на сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на новую модификацию Lada Xray. Согласно документу, хэтчбек, помимо остальных коробок передач, будет оснащаться и бесступенчатым вариатором японской фирмы Jatco.

Вместе с появлением вариатора "Иксрею" расширят еще и моторную гамму: документ подразумевает, что помимо "родных" 1,6— и 1,8-литровых моторов XRay получит еще и силовой агрегат Renault H4M объемом также 1,6 л и мощностью 114 л.с., производство которого локализовано в Тольятти. К слову, вариаторы также планируется выпускать на территории России.

ОТТС вступило в силу около месяца назад, однако, по некоторым сведениям, до старта продаж "иксреев" с новой коробкой передач пройдет еще не менее пары месяцев. А слова Ива Караканзакиса о "ближайших неделях" вполне могут относиться к дате начала производства таких хэтчбеков.