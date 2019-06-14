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В Москве произошел сбой геолокации 

Авторамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Водители в центре Москвы пожаловались на ошибку «Яндекс. Навигатора», который определял их местоположение как аэропорт Шереметьево.
Массовый сбой отметили пользователи Твиттера и других соцсетей, прокомментировав, что сервис «отправляет» в аэропорт тех, кто пользуется навигатором на Тверской улице, Варшавском шоссе, возле Киевского вокзала, станции метро «Октябрьская» и в других центральных районах.
Судя по некоторым твитам, ошибки сегодня выдавали и сервисы GPS Google. Ни в одной из компаний пока не уточняли, что могло послужить причиной сбоя.
Напомним, похожие сбои происходили в Москве в 2017 году. Тогда с проблемой столкнулись пользователи «Яндекс. Навигатора» из разных районов Москвы: система показывала, что они находятся неподалеку от взлетно-посадочной полосы одного из столичных аэропортов. Пользователи сервиса предположили, что сбой вызван правительственными «глушилками», но в Кремле эту версию опровергли.
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Автоновости , Аэропорт Шереметьево
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