В Москве произошел сбой геолокации

Водители в центре Москвы пожаловались на ошибку «Яндекс. Навигатора», который определял их местоположение как аэропорт Шереметьево

Массовый сбой отметили пользователи Твиттера и других соцсетей, прокомментировав, что сервис «отправляет» в аэропорт тех, кто пользуется навигатором на Тверской улице, Варшавском шоссе, возле Киевского вокзала, станции метро «Октябрьская» и в других центральных районах.

Судя по некоторым твитам, ошибки сегодня выдавали и сервисы GPS Google. Ни в одной из компаний пока не уточняли, что могло послужить причиной сбоя.

Напомним, похожие сбои происходили в Москве в 2017 году. Тогда с проблемой столкнулись пользователи «Яндекс. Навигатора» из разных районов Москвы: система показывала, что они находятся неподалеку от взлетно-посадочной полосы одного из столичных аэропортов. Пользователи сервиса предположили, что сбой вызван правительственными «глушилками», но в Кремле эту версию опровергли.