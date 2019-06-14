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Названы самые загруженные улицы Москвы по пятницам 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Эксперты московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовали в Twitter список столичных улиц, движение по которым по пятницам затруднено из-за скапливающегося транспорта.
Исследование проводилось каждую пятницу в период с 15:00 до 00:00. В результате специалисты определили 10 автомагистралей, наиболее популярных среди дачников.
Список возглавляет Ленинский проспект, по которому зафиксировано передвижение наибольшего количества автомобилей в сторону области. Следом идёт Ленинградское шоссе, замыкает тройку лидеров по загруженности Варшавское шоссе.
В пятёрку автомагистралей по количеству пробок также вошли Проспект Маршала Жукова и Профсоюзная улица. Наконец, в десятке проблемных магистралей также оказались Липецкая улица, а также Волоколамское, Рублёвское, Дмитровское и Каширское шоссе.
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