Названы самые загруженные улицы Москвы по пятницам

Эксперты московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовали в Twitter список столичных улиц, движение по которым по пятницам затруднено из-за скапливающегося транспорта.

Исследование проводилось каждую пятницу в период с 15:00 до 00:00. В результате специалисты определили 10 автомагистралей, наиболее популярных среди дачников.

Список возглавляет Ленинский проспект, по которому зафиксировано передвижение наибольшего количества автомобилей в сторону области. Следом идёт Ленинградское шоссе, замыкает тройку лидеров по загруженности Варшавское шоссе.

В пятёрку автомагистралей по количеству пробок также вошли Проспект Маршала Жукова и Профсоюзная улица. Наконец, в десятке проблемных магистралей также оказались Липецкая улица, а также Волоколамское, Рублёвское, Дмитровское и Каширское шоссе.