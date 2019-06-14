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Китайский авторынок в мае снизился на 17% 

Автостат 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайский авторынок в мае снизился на 17%Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам мая снизились на 17,4% и составили 1 млн 561 тыс. единиц.
Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. За пять месяцев 2019 года китайский авторынок снизился на 15,2% до 8 млн 399 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.
Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию в Китае на 8,3% до 312500 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.
Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться примерно на уровне прошлого года — около 23,7 млн пассажирских машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.
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