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Toyota готовит новый компактный кроссовер 

Автоновости дня 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания Toyota готовит к выпуску новый компактный кроссовер. Модель станет самым маленьким SUV бренда и встанет на ступень ниже C-HR, длина которого не превышает 4,36 метра. Мировая премьера новинки запланирована на 2021 год.
Как сообщает бразильское издание AutosSegredos, разработка нового субкомпактного кросса Toyota ведется в сотрудничестве с дочерней компанией Daihatsu. Будущий автомобиль, в свою очередь, станет серийным продолжением концепта Daihatsu DN Trec, представленного на одном из международных мотор-шоу в 2017 году.
Платформу маленький четырехметровый паркетник разделит с хэтчбеком Toyota Yaris, т. е., скорее всего, ему достанется только передний привод. Для автомобиля под маркой Daihatsu, которая сейчас представлена только на японском рынке, были заявлены турбомотор объемом 1,0 л и гибридная силовая установка с атмосферником 1.2. Аналогичная Toyota адресована, в первую очередь, развивающимся странам, поэтому набор будет иным: ожидаются атмосферник объемом как минимум 1,5 л, а также гибридный агрегат в составе двигателя 1.8 и электромотора.
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Автоновости , Toyota Yaris , Toyota , Daihatsu
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