Новая Mazda3 в России оказалась дороже почти всех конкурентов

В июле на российском рынке появится седан и хэтчбек Mazda3 нового поколения. Первый из них будет стоить минимум 1 570 000 рублей, а пятидверка — от 1 490 000 рублей. Модель оказалась дороже почти всех конкурентов гольф-класса.

Четырехдверка будет доступна только в одной модификации Active и с единственным 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В оснащении комплектации входят светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, проекционный дисплей, датчики света и дождя, мультимедийная система с 8,8-дюймовым экраном, восемью динамиками, USB, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В качестве опций для этой версии доступны подогревы руля и зоны покоя дворников, камера заднего вида, датчики парковки, зеркала (боковое со стороны водителя и салонное) с автозатемнением, навигация. Самый дорогой седан со всеми опциями обойдется в 1 672 000 рублей.

Хэтчбек предлагается с тем же 120-сильным мотором, а также со 150-сильным двигателем 2.0. В первом случае для машины предусмотрены три комплектации, во втором — две. В оснащение топового варианта Supreme (в дополнение с Active) входит система бесключевого доступа, электропривод передних кресел с памятью положений, парктроники, камера заднего вида, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.