Ford завершил производство легковых автомобилей в России

Последним с конвейера завода во Всеволожске сошел Ford Focus.

Производство автомобилей Ford завершилось, однако предприятия в Ленобласти и Набережных Челнах окончательно закроются в конце июня. До этого момента сотрудники должны подготовить площадки к консервации.

Сегодня, 14 июня, во Всеволожске был собран последний экземпляр Ford Focus — он стал 773 816-м автомобилем, впущенным на предприятии с момента его запуска. После того, как последний "Фокус" сошел с конвейера, рабочие закрывающегося завода устроили парад грузовиков по опустевшим помещениям под звуки марша "Прощание Славянки".

Напомним, Ford не намерен в ближайшем будущем продавать на российском рынке легковые автомобили. Бренд будет представлен только коммерческим Ford Transit, производство которого продолжается на мощностях предприятия в Елабуге.

Между тем, дилеры продолжают распродавать остатки Focus, Mondeo, Fiesta, EcoSport, Kuga и Explorer с большими скидками. По оценкам экспертов, запасы автомобилей на складах дилеров исчерпаются в течение лета.