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Ford завершил производство легковых автомобилей в России 

Авторамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: FordExit 2019 / ВКонтакте/ Авторамблер
Последним с конвейера завода во Всеволожске сошел Ford Focus.
Производство автомобилей Ford завершилось, однако предприятия в Ленобласти и Набережных Челнах окончательно закроются в конце июня. До этого момента сотрудники должны подготовить площадки к консервации.
Сегодня, 14 июня, во Всеволожске был собран последний экземпляр Ford Focus — он стал 773 816-м автомобилем, впущенным на предприятии с момента его запуска. После того, как последний "Фокус" сошел с конвейера, рабочие закрывающегося завода устроили парад грузовиков по опустевшим помещениям под звуки марша "Прощание Славянки".
Напомним, Ford не намерен в ближайшем будущем продавать на российском рынке легковые автомобили. Бренд будет представлен только коммерческим Ford Transit, производство которого продолжается на мощностях предприятия в Елабуге.
Между тем, дилеры продолжают распродавать остатки Focus, Mondeo, Fiesta, EcoSport, Kuga и Explorer с большими скидками. По оценкам экспертов, запасы автомобилей на складах дилеров исчерпаются в течение лета.
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