Фадеев похвастал новой машиной

Продюсер Максим Фадеев решил выбрать новое транспортное средство и искал что-то «между скейтом и самокатом», в итоге приобрел электрокар.

Об этом он написал у себя в инстаграме

«Выбирал между скейтом и самокатом, но в итоге остановился на этом варианте!» — написал Фадеев.

Он выложил фотографию на фоне нового автомобиля. Продюсер на ней одет в черное, машина такого же цвета. Фолловеры комментируют и автомобиль, и внешний вид Фадеева, одетого несколько экстравагантно.

«Прикид для Индии пожалуй больше подойдёт. Но прикольно, тыканье пальцами обеспечено», «Классные сандали!» — написали в Сети.

Многие отметили, что цена на такой автомобиль слишком высока, а в эксплуатации машины возможны сложности из-за отсутствия зарядных станций для нее, впрочем, экологичность такого транспорта подписчики также отметили.