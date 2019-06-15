Фадеев похвастал новой машиной 

Продюсер Максим Фадеев решил выбрать новое транспортное средство и искал что-то «между скейтом и самокатом», в итоге приобрел электрокар.
Об этом он написал у себя в инстаграме.
«Выбирал между скейтом и самокатом, но в итоге остановился на этом варианте!» — написал Фадеев.
Он выложил фотографию на фоне нового автомобиля. Продюсер на ней одет в черное, машина такого же цвета. Фолловеры комментируют и автомобиль, и внешний вид Фадеева, одетого несколько экстравагантно.
«Прикид для Индии пожалуй больше подойдёт. Но прикольно, тыканье пальцами обеспечено», «Классные сандали!» — написали в Сети.
Многие отметили, что цена на такой автомобиль слишком высока, а в эксплуатации машины возможны сложности из-за отсутствия зарядных станций для нее, впрочем, экологичность такого транспорта подписчики также отметили.
«Для города если практично, то почему бы нет!», «А что, будущее уже наступило? Огонь машинка»,. «Машина прикольная, но цена у него, как на кроссовер», «Думаю, не для России такое авто. Зарядочных станций нету».