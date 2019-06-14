Максим Фадеев предпочел автомобилю электрокар

Максим Фадеев поделился в Instagram своей новой покупкой. Какое-то время назад продюсер уже обозначал желание приобрести какое-нибудь новомодное средство передвижения. В посте Фадеев признался, что выбирал между самокатом и скейтом. В итоге же приобрел одноместный электрокар. Модель электромобиля напоминает Renault TWIZY, который стоит почти миллион рублей.

Подписчики оценили выбор Максима Фадеева. Его похвалили за заботу об экологии.

«Пересесть на электромобили, сразу цены понизятся на солярку и бензин!»,

«Планета вам будет благодарна, равно как и большая часть сознательных людей, населяющих ее»,

«Машина прикольная, но цена у неё…»,

«Теперь у вас не будет проблем с парковкой»,

— написали в комментариях.

Напомним, ранее Максим Фадеев поругался с рэпером Кравцем. В студии Youtube-программы Амирана Сардарова «Новое шоу» исполнитель обвинил продюсеров в том, что они навязывают невыгодные контракты музыкантам. Фадеев разозлился и сказал, чтобы рэпер «ответил за базар».