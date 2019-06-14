Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Максим Фадеев предпочел автомобилю электрокар 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: @fadeevmaxim
Максим Фадеев поделился в Instagram своей новой покупкой. Какое-то время назад продюсер уже обозначал желание приобрести какое-нибудь новомодное средство передвижения. В посте Фадеев признался, что выбирал между самокатом и скейтом. В итоге же приобрел одноместный электрокар. Модель электромобиля напоминает Renault TWIZY, который стоит почти миллион рублей.
Подписчики оценили выбор Максима Фадеева. Его похвалили за заботу об экологии.
«Пересесть на электромобили, сразу цены понизятся на солярку и бензин!»,
«Планета вам будет благодарна, равно как и большая часть сознательных людей, населяющих ее»,
«Машина прикольная, но цена у неё…»,
«Теперь у вас не будет проблем с парковкой»,
— написали в комментариях.
Напомним, ранее Максим Фадеев поругался с рэпером Кравцем. В студии Youtube-программы Амирана Сардарова «Новое шоу» исполнитель обвинил продюсеров в том, что они навязывают невыгодные контракты музыкантам. Фадеев разозлился и сказал, чтобы рэпер «ответил за базар».
Teleprogramma.pro: последние новости
В аварии погиб мотоблогер «Болт» Новая иномарка рэпера Басты стоит, как элитное жилье Запашный не исключает, что виновник ДТП мог быть нетрезв
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Kia представила седан роскошнее Optima
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
В Москве произошел сбой геолокации1
Suzuki открыла новый дилерский центр в Петербурге
Автомобиль с туристами сорвался с обрыва в Грузии
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
00:11
Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение