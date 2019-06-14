Volvo и Uber представили первый серийный беспилотник. И это XC90!

Сотрудничество между компаниями Volvo и Uber, начатое относительно недавно — в 2016 году, весьма быстро принесло реальные плоды. Вернее, один плод, но зато какой — совместно разработанный серийный автомобиль Volvo XC90, оснащенный технологией автономного вождения.

Участие Volvo — признанного лидера в области автомобильной безопасности — в этом проекте более чем логично. Uber же, будучи крупнейшим в мире сервисом по заказу поездок ­обеспечил серийный вседорожник Volvo XC90 программным обеспечением, благодаря которому тот сможет передвигаться автономно. В официальном пресс-релизе при этом подчеркивается, что XC90 уже в базовой комплектации оснащается всеми ключевыми системами безопасности, которые позволят Uber с лtгкостью установить собственное ПО и использовать автономные автомобили для оказания услуг беспилотного райдшеринга.

В число наиболее важных систем беспилотного автомобиля Volvo Cars, который уже готов выехать на дороги, входит несколько вспомогательных систем для рулевого управления и торможения, а также резервная аккумуляторная батарея. Если одна из основных систем по каким-то причинам не сработает, вспомогательные системы немедленно среагируют и произведут остановку автомобиля.

Помимо встроенных вспомогательных систем Volvо, автомобиль оснащен еще и набором сенсоров, предназначенных для того, чтобы система автономного вождения Uber могла безопасно передвигаться в городских условиях. При этом не потребуется специалист по операционному управлению и мониторингу автомобиля на дорогах, предназначенных для автономных транспортных средств.

Volvo Cars планирует использовать схожую концепцию автомобиля для производства своих автономных моделей с начала 2020-х годов. Технологии, которые будут представлены в следующем поколении автомобилей Volvo на платформе SPA2, включают возможность полностью автономной езды в четко обозначенных местах вроде шоссе и кольцевых автотрасс. А пока эти технологии обеспечивают водителям более комфортное управление автомобилем за счет того, что они берут на себя монотонные рутинные действия вроде перемещений в пробках.