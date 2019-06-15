Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
"Мазда Соллерс" приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке и начинает отгрузки продукции в Японию для нужд предприятий Mazda Motor Corporation, сообщает компания.
"Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР "Надеждинская", предприятие обладает проектной мощностью 50 тысяч двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5", — говорится в сообщении.
Готовясь к серийному производству, завод несколько месяцев проводил пуско-наладочные работы оборудования, пилотные партии продукции выпускали совместно российские и японские инженеры.
Первые тестовые партии двигателей прошли проверки в Японии. Все произведенные на заводе во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия Mazda.
Как отметил председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, "полностью интегрированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна".
Последние новости
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно
Комментарии
Автоновости , Mazda , Вадим Швецов , Sollers
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
Мужчина протаранил магазин под Петербургом
Ford завершил производство легковых авто в России5
Volvo и Uber представили первый серийный беспилотник
Максим Фадеев пересел на электрокар2
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
00:11
Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение