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Российские водители разлюбили хэтчбеки и седаны 

Авторамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Эксперты выяснили, как менялись предпочтения автомобилистов за последние 10-12 лет.
Оказалось, что с 2007 года популярность четырехдверок на рынке новых автомобилей сократилась практически в полтора раза — с 47% до 30%. Хэтчбеки в свою очередь десять лет назад выбирали 23 — 25%, а к 2019 году их доля сократилась до 15% от общего объема продаж.
Чаще всего водители приобретают кроссоверы и внедорожники. Как сообщает "Автостат", еще в 2017 году доля автомобилей этого сегмента не превышала 17%, а в текущем году составляет уже 43%. Таким образом, всего за несколько лет спрос на кроссоверы и внедорожники увеличился в два с половиной раза.
Аналитики изучили предпочтения покупателей внутри сегмента SUV. Выяснилось, что на субкомпактные и компактные паркетники приходится 28% рынка, еще 42% водителей останавливают свой выбор на среднеразмерных кроссоверах, а 30% покупают большие кроссоверы и внедорожники.
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