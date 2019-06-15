На рынке авто с пробегом замечена странная тенденция

Эксперты отмечают неожиданную тенденцию на российском рынке подержанных авто — спрос на них падает, а они дорожают, сообщает «Российская газета»

В мае 2019 года средняя стоимость подержанной машины составила 635 тыс. рублей, что на 4% больше, чем в мае прошлого года. Больше всего это затронуло машины массовых брендов. Эксперты отмечают: чем выше стоимость, тем шире диапазон для маневра и скидки.

Они также отмечают, что «вторичке» кризис не страшен: снижение спроса спроса здесь может произойти в двух случаях: если доходы населения вырастут в два раза, либо новые машины резко подешевеют.

«Если раньше человек выбирал между новыми автомобилями в одном классе, например Rio-Polo-Solaris-Vesta, то сегодня выбор чаще встает между новой и 1-2-годовалой машиной, но с дисконтом в 100-150 тысяч рублей», — отмечает директор направления автомобилей с пробегом "Автосеть.РФ" Руслан Гизатуллин.

Эксперты отмечают рост спроса на подержанные модели, которые являются бестселлерами первичного авторынка. С начала года продажи на «вторичке» Hyundai Solaris выросли на 9% до 38,5 тыс. экземпляров, после чего он вошел в тройку самых продаваемых иномарок на вторичном рынке.

Продажи подержанных Kia Rio — в январе-мае выросли на 15% до 35,9 тыс. автомобилей. Среди лидеров седан Lada Granta (31 тыс. покупателей — на 12% больше, чем годом ранее).