Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan проникнет в мозг водителя 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor
Компания Nissan представила своё видение мобильности будущего на выставке CES Asia 2019, продемонстрировав технологии, которые объединяют реальный мир с виртуальным и считывают сигналы мозга, чтобы помочь водителю.
Nissan показал в Шанхае свои инновационные технологии Invisible-to-Visible и Brain-to-Vehicle, а также полноприводный концептуальный электромобиль IMs. Новые технологии и разработки созданы в рамках концепции Nissan Intelligent Mobility, которая определяет взгляды компании на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества. Объединяя реальный мир с виртуальным, технология Invisible-to-Visible (I2V) может помочь водителям увидеть скрытое, например, за поворотом или за углом здания.
Собирая данные с помощью датчиков внутри и снаружи автомобиля и сопоставляя их с данными из облачного хранилища, I2V может не только понять, что происходит в данный момент вокруг, но и предвидеть, что произойдёт дальше. «Подключенный» автомобиль даёт водителю легкие для восприятия подсказки, включая различные пиктограммы, отображаемые на приборной панели. Доступ к виртуальной составляющей также открывает больше возможностей для общения.
Технология I2V использует в своей работе сразу несколько передовых систем: ProPILOT обеспечивает информацию об обстановке вокруг автомобиля, Omni-Sensing предоставляет актуальные данные о дорожном трафике, а SAM (Seamless Autonomous Mobility) в режиме реального времени все эти данные анализирует. Недавно технология I2V прошла первые полевые испытания на принадлежащем компании Nissan полигоне в Йокосука (Япония). Обмен данными в полном объёме осуществлялся по технологии мобильной связи 5G.
Brain-to-Vehicle (B2V) от Nissan — это первая подобная технология в мире. Она интерпретирует сигналы мозга водителя, чтобы помочь ему управлять автомобилем. Предугадывая реакции водителя, B2V помогает выполнять манёвр быстрее. Самообучающаяся система способна подстраиваться под каждого конкретного водителя и становиться благодаря этому ещё удобнее. Посетители CES Asia 2019 смогли оценить работу B2V на специальном демонстрационном симуляторе, который был представлен на стенде Nissan.
Motor.ru: последние новости
Новая Mazda3 в России оказалась дороже почти всех конкурентов «АвтоВАЗ» собрал миллионный автомобиль на платформе Renault Самые продаваемые автомобили России
Комментарии
Автоновости , Nissan
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что грозит попавшим в черный список ГИБДД водителям
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
Грузовик въехал в остановку в Ленинградской области
На рынке авто с пробегом замечена странная тенденция2
В центре Москвы автомобиль упал в реку
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
00:11
Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение