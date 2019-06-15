Nissan проникнет в мозг водителя

Компания Nissan представила своё видение мобильности будущего на выставке CES Asia 2019, продемонстрировав технологии, которые объединяют реальный мир с виртуальным и считывают сигналы мозга, чтобы помочь водителю.

Nissan показал в Шанхае свои инновационные технологии Invisible-to-Visible и Brain-to-Vehicle, а также полноприводный концептуальный электромобиль IMs. Новые технологии и разработки созданы в рамках концепции Nissan Intelligent Mobility, которая определяет взгляды компании на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества. Объединяя реальный мир с виртуальным, технология Invisible-to-Visible (I2V) может помочь водителям увидеть скрытое, например, за поворотом или за углом здания.

Собирая данные с помощью датчиков внутри и снаружи автомобиля и сопоставляя их с данными из облачного хранилища, I2V может не только понять, что происходит в данный момент вокруг, но и предвидеть, что произойдёт дальше. «Подключенный» автомобиль даёт водителю легкие для восприятия подсказки, включая различные пиктограммы, отображаемые на приборной панели. Доступ к виртуальной составляющей также открывает больше возможностей для общения.

Технология I2V использует в своей работе сразу несколько передовых систем: ProPILOT обеспечивает информацию об обстановке вокруг автомобиля, Omni-Sensing предоставляет актуальные данные о дорожном трафике, а SAM (Seamless Autonomous Mobility) в режиме реального времени все эти данные анализирует. Недавно технология I2V прошла первые полевые испытания на принадлежащем компании Nissan полигоне в Йокосука (Япония). Обмен данными в полном объёме осуществлялся по технологии мобильной связи 5G.

Brain-to-Vehicle (B2V) от Nissan — это первая подобная технология в мире. Она интерпретирует сигналы мозга водителя, чтобы помочь ему управлять автомобилем. Предугадывая реакции водителя, B2V помогает выполнять манёвр быстрее. Самообучающаяся система способна подстраиваться под каждого конкретного водителя и становиться благодаря этому ещё удобнее. Посетители CES Asia 2019 смогли оценить работу B2V на специальном демонстрационном симуляторе, который был представлен на стенде Nissan.