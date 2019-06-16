Volkswagen Touareg подорожал на 90 тысяч рублей

На российском рынке подорожал внедорожник Volkswagen Touareg . Увеличение цен затронуло все комплектации модели, отметили эксперты, кроме Exclusive.

Разница в стоимости популярной модели достигла 90 тысяч рублей.

Как сообщают аналитики издания "Цена Авто", на данный момент стоимость самого дешевого варианта внедорожника Respect начинается от 3 579 000 рублей. Под капотом транспортного средства располагается 2-литровый двигатель мощностью 249 л.с.

За 4 019 000 рублей россияне получат возможность приобрести ту же комплектацию, но с дизельным движком на 3 литра и с той же мощностью.

Внедорожник Volkswagen Touareg в топовой версии R-line теперь стоит от 5 059 000 рублей. За указанные деньги клиент получит авто, оснащенное бензиновым двигателем на 3 литра, максимально выдающим 340 л.с. Все вариации популярного кроссовера продаются с полным приводом и автоматическим вариатором.

В оснащение Volkswagen Touareg входят светодиодные фары, большие воздухозаборники и элементы декора на дверях багажника. Это придало новому поколению необычный вид и стильный дизайн.