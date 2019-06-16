Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Subaru XV получила дорогую версию в России 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Автомобиль в особом исполнении Tokyo оказался существенно дороже всех остальных комплектаций.
Отличия от стандартного XV носят "косметический" характер. Универсал в исполнении Tokyo получил декоративные накладки на передний и задний бамперы и пороги, защитную пленку на нижней части дверей, а также шильдик с названием спецсерии на задней стойке кузова. В техническом плане изменений нет — автомобиль комплектуется 150-сильным мотором объемом 2 литра в сочетании с вариатором и системой полного привода.
Для XV Tokyo предусмотрена акустика Harman с десятью динамиками, декоративные накладки на внутреннюю часть порогов и багажного отделения, а также особые текстильные коврики в салоне.
Стоимость такой версии — 2,37 млн рублей. Для сравнения, цены на стандартный XV, в зависимости от комплектации, варьируется от 1,77 млн до 2,28 млн рублей.
Авторамблер: последние новости
Российские водители разлюбили хэтчбеки и седаны Стало известно, почему АвтоВАЗ не вернет "классику" на конвейер Названа российская цена новой Mazda3
Автоновости , Subaru , Subaru XV
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты назвали лучшие авто для поездок на дачу
Российские водители разлюбили хэтчбеки и седаны1
Лобовое столкновение под Воронежем: есть жертвы11
Опубликовано видео с места ДТП под Воронежем86
Семейство уток спровоцировало ДТП в Петербурге
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
00:11
Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение