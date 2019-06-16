Subaru XV получила дорогую версию в России

Автомобиль в особом исполнении Tokyo оказался существенно дороже всех остальных комплектаций.

Отличия от стандартного XV носят "косметический" характер. Универсал в исполнении Tokyo получил декоративные накладки на передний и задний бамперы и пороги, защитную пленку на нижней части дверей, а также шильдик с названием спецсерии на задней стойке кузова. В техническом плане изменений нет — автомобиль комплектуется 150-сильным мотором объемом 2 литра в сочетании с вариатором и системой полного привода.

Для XV Tokyo предусмотрена акустика Harman с десятью динамиками, декоративные накладки на внутреннюю часть порогов и багажного отделения, а также особые текстильные коврики в салоне.

Стоимость такой версии — 2,37 млн рублей. Для сравнения, цены на стандартный XV, в зависимости от комплектации, варьируется от 1,77 млн до 2,28 млн рублей.