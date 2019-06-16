Tesla начала продавать подержанные Model 3 через интернет

На сайте представлены Model 3 2017 и 2018 годов выпуска. По сравнению с новым автомобилем подержанный обойдется на $15-20 тысяч дешевле. Так, новая Model 3 версии Long Range стоит $62 290, подержанная — около $40 тысяч.

Tesla предлагает свои подержанные автомобили с гарантией.

«Каждый автомобиль прошел инспекцию из 70 проверок и продается либо с гарантией на 2 года и 80 тысяч км, либо на 4 года и 160 тысяч км», — говорится на сайте.

Engadget отмечает, что не во всех подержанных Model 3 будет функция автопилота, потому что раньше она была опциональной и только недавно стала устанавливаться по умолчанию.

Пока что купить подержанную Tesla через сайт компании можно только тем, кто накодится в Сан-Франциско.

Tesla уже давно реализует программу продажи подержанных автомобилей Model S и X. Судя по данным на сайте, они периодически появляются в странах, где представлена Tesla. Сейчас, например, в Бельгии продается одна Model X, в Канаде — 19 Model S и 3 Model X, в Китае — 8 Model S и 2 Model X.