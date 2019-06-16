Топ-3 вопросов, ответы на которые сотруднику ГИБДД знать не стоит

Эксперты издания «Автовзгляд» привели в пример три самых распространённых абсурдных вопроса, которые водителям задают автоинспекторы . Специалисты подчёркивают, что отвечать на них необязательно, поскольку реплики автолюбителей могут быть восприняты правоохранителями неоднозначно.

Возглавляет список самых противоречивых вопросов настойчивая заинтересованность автоинспектора, выпивал ли накануне остановленный им водитель. Автор статьи указывает на бессмысленность задаваемого вопроса, но отмечает, что возможно он направлен на излишне искренних людей, которые в порывах кристальной честности признаются во всех грехах. Впрочем, опытные автолюбители советуют на вопрос об алкогольных пристрастиях молчать и вообще ничего не говорить.

Похожий по бессмысленности вопрос звучит от правоохранителей, интересующихся, перевозит ли водитель запрещённые вещества: оружие, взрывчатку, наркотики. Не отвечать на него вправе любой автовладелец. Более того, специалисты не рекомендуют распространяться о перевозимых лекарствах, которые могут содержаться в списке наркотических веществ. Молчание — лучший выход, уверяют эксперты.

Наконец, водителю не стоит отвечать даже на банальный, казалось бы, вопрос: «Кем работаете?» В этом случае, утверждают специалисты, полицейские могут иметь корыстный умысел: например, узнав, что остановленный водитель по профессии юрист, связываться с ним не будут. Другое дело, когда речь заходит об обычном работнике завода. Поэтому, чтобы не давать автоинспектору повода для реализации коррупционной схемы, на поставленный вопрос лучше отвечать: «Я безработный».