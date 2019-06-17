На дорогах Финляндии появятся новые дорожные знаки

В Суоми проходит реформа Закона о дорожном движении. В рамках этой реформы идет обновление дорожных знаков. Некоторые знаки будут введены впервые.

Среди новинок, которые появятся на автострадах этой северной европейской страны, есть такие знаки как минимально допустимая скорость движения на автодороге и запрет на проезд автотранспорта с шипованной резиной. Минимально допустимая скорость будет устанавливаться на скоростных трассах. Предстоит обновление дорожных знаков, которые указывают на наличие заправочных станций.

Власти не забыли и про велосипедистов. Будут введены знаки, которые обозначают пересечение велосипедистами главной дороги, запрещающие знаки для движения на мопеде или велосипеде, а также запрещающие движение пешеходов. Сужение автодороги или одной из полос также призван показывать новый дорожный знак.

Что касается знаков, которые предупреждают о возможном появлении животных, то в их ряду появится знак с изображением косули. Реформа началась в Финляндии два года назад. За это время многие знаки стали проще, четче и понятнее. Бесполые фигурки сменили на знаках изображения женщин и мужчин. Такого масштаба реформа дорожных указателей в стране озер проводилась тридцать лет назад, в 80-х годах прошлого столетия.