Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На дорогах Финляндии появятся новые дорожные знаки 

Car.ru 3 часа назад
Фото: car.ru
В Суоми проходит реформа Закона о дорожном движении. В рамках этой реформы идет обновление дорожных знаков. Некоторые знаки будут введены впервые.
Среди новинок, которые появятся на автострадах этой северной европейской страны, есть такие знаки как минимально допустимая скорость движения на автодороге и запрет на проезд автотранспорта с шипованной резиной. Минимально допустимая скорость будет устанавливаться на скоростных трассах. Предстоит обновление дорожных знаков, которые указывают на наличие заправочных станций.
Власти не забыли и про велосипедистов. Будут введены знаки, которые обозначают пересечение велосипедистами главной дороги, запрещающие знаки для движения на мопеде или велосипеде, а также запрещающие движение пешеходов. Сужение автодороги или одной из полос также призван показывать новый дорожный знак.
Что касается знаков, которые предупреждают о возможном появлении животных, то в их ряду появится знак с изображением косули. Реформа началась в Финляндии два года назад. За это время многие знаки стали проще, четче и понятнее. Бесполые фигурки сменили на знаках изображения женщин и мужчин. Такого масштаба реформа дорожных указателей в стране озер проводилась тридцать лет назад, в 80-х годах прошлого столетия.
Car.ru: последние новости
Volkswagen Touareg подорожал на 90 тысяч рублей Продажи подержанных Model 3 начала компания Tesla Третий месяц подряд наблюдается снижения продаж автомобиля LADA XRay
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что не стоит говорить сотруднику ГИБДД1
Легализацию тюнинга отложили на год
В Москве заявили о рекордном снижении числа автоугонов
Найден способ избавиться от дефицита парковок в городах1
В Индонезии в ДТП погибли 12 человек
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение